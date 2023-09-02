Росія у перший день вересня вбила декількох цивільних на Херсонщині та Донеччині
Субота, 2 вересня 2023, 08:24
Російські окупанти за добу 1 вересня вбили та поранили декількох людей у Херсонській та Донецькій областях.
Джерело: Херсонська та Донецька ОВА
Деталі: За минулу добу противник здійснив 59 обстрілів по Херсонщині, випустивши 212 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.
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В області загинули 2 людини, ще двоє поранені.
По місту Херсон ворог випустив 6 снарядів.
Також за 1 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у селі Шевченко.
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Ще 3 людини в області за добу дістали поранення – в Красногорівці, Кураховому та Нетайловому.