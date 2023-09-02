Росія у перший день вересня вбила декількох цивільних на Херсонщині та Донеччині

Російські окупанти за добу 1 вересня вбили та поранили декількох людей у Херсонській та Донецькій областях.

Джерело: Херсонська та Донецька ОВА

Деталі: За минулу добу противник здійснив 59 обстрілів по Херсонщині, випустивши 212 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.

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В області загинули 2 людини, ще двоє поранені.

По місту Херсон ворог випустив 6 снарядів.

Також за 1 вересня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у селі Шевченко.

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Ще 3 людини в області за добу дістали поранення – в Красногорівці, Кураховому та Нетайловому.