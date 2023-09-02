Військові показали, як зі "Стінгера" збили російську ракету на Київщині

Командувач Обʼєднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв подякував військовим, які днями збили російську крилату ракету в Київській області, а також оприлюднив відео її збиття.

Джерело: Наєв у Facebook

Деталі: У відео оприлюднене збиття ракети Х-101 РФ з переносного комплексу "Стінгер" 30 серпня.

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Пряма мова Наєва: "Наслідки її влучення були б жахливими як для цивільного населення, так і для об’єктів критичної інфраструктури".