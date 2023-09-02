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Росія, атакуючи Куп'янськ, ризикує розділити свої сили – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 2 вересня 2023, 09:38
Росія, атакуючи Куп'янськ, ризикує розділити свої сили – розвідка Британії
фото: getty

РФ ризикує розділити власні сили, вливаючи ресурси у вісь навколо Куп’янська, доки тривають бої на Оріхівському напрямку, вважає Міноборони Великої Британії.

Джерело: огляд Міноборони Британії від 2 вересня, "Європейська правда"

Деталі: У відомстві відзначають, що українські війська продовжують наступальні дії на Оріхівському напрямку на півдні України, їхні підрозділи вийшли на першу лінію російської оборони.

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"Російські війська, що складаються переважно з 58-ї загальновійськової армії та підрозділів Повітряно-десантних військ Росії, намагаються зупинити український контрнаступ, водночас продовжуючи власний наступ на північній осі навколо Куп'янська", – йдеться в огляді.

Російські війська, ймовірно, намагаються відволікти Україну від контрнаступу, тим самим змусивши її розділити свої сили між Оріховим і Куп'янськом, вважає британська розвідка. Однак при цьому є ризик того, що свої сили розпорошить Росія.

"Враховуючи те, що Росія досягла скромних успіхів під Куп'янськом після початку українського контрнаступу в червні, вона, швидше за все, намагатиметься скористатися цим, продовжуючи постачати ресурси на цю вісь. Однак Росія ризикує розділити свої сили, намагаючись запобігти українському прориву", – йдеться в огляді британської розвідки.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Розвідувальний центр Сил оборони Естонії, коментуючи війну в Україні, зазначає, що найважливіші події зараз розгортаються на околицях Роботиного, що на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Як наголосили у відомстві, ЗСУ могли достатньою мірою виснажити російські підрозділи, які тримають оборону в Запорізькій області, щоб пробитися через їхні позиції. 

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав не квапитися з висновками про контрнаступальні операції України влітку 2023 року, нагадавши, як Україна вже не раз перевершувала очікування.

А глава українського МЗС Дмитро Кулеба розкритикував заяви про нібито повільні темпи українського контрнаступу і порадив таким коментаторам "стулити пельку".

Теми: контрнаступдеокупаціявійнаокупація
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