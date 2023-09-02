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Росіяни вночі накрили вогнем Херсон – постраждали двоє людей

Роман ПетренкоСубота, 2 вересня 2023, 10:04
Росіяни вночі накрили вогнем Херсон – постраждали двоє людей
фото: херсонська ова

Російські окупанти вночі на 2 вересня обстріляли Херсон, через що літня жінка отримала травми, а ще один чоловік знаходиться у лікарні.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Внаслідок нічної атаки постраждала 69-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма, поранення обличчя та гостра реакція на стрес.

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Також травмований чоловік 49 років. Його госпіталізували до медзакладу з осколковим пораненням грудної клітини та мінно-вибуховою травмою.

Теми: Херсонобстрілвійна
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