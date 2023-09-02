У Кривому Розі лунали вибухи, успішно спрацювала ППО
У Кривому Розі Дніпропетровської області вдень 2 вересня лунали вибухи та була оголошена повітряна тривога. Пізніше стало відомо, що працювала ППО та збила ціль.
Джерело: глава Ради оборони міста Олександр Вілкул, Повітряні сили, начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко у Facebook, соцмережі
Пряма мова Вілкула: "Щодо вибухів. Все нормально.
Конкретика пізніше".
Деталі: Читачі повідомляють про два вибухи, ймовірно, балістика.
Після цього була оголошена повітряна тривога.
Перед цим повітряні сили попереджали про ракетну загрозу в області.
Оновлено: Ситниченко пізніше повідомив, що в районі працювала ППО, і "все в районі добре".
Вілкул після відбою тривоги повідомив, що в місті "успішно відпрацювала ППО", а ціль була уражена.
Пряма мова Вілкула: "Відпрацювало ППО. Успішно. Ціль вражена.
Всім користувачам соцмереж, які намагаються показати свою обізнаність, нагадую - що про роботу ППО можна писати лише після відбою повітряної тривоги".