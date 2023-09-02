У Кривому Розі лунали вибухи, успішно спрацювала ППО

У Кривому Розі Дніпропетровської області вдень 2 вересня лунали вибухи та була оголошена повітряна тривога. Пізніше стало відомо, що працювала ППО та збила ціль.

Джерело: глава Ради оборони міста Олександр Вілкул, Повітряні сили, начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко у Facebook, соцмережі

Пряма мова Вілкула: "Щодо вибухів. Все нормально.

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Конкретика пізніше".

Деталі: Читачі повідомляють про два вибухи, ймовірно, балістика.

Після цього була оголошена повітряна тривога.

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Перед цим повітряні сили попереджали про ракетну загрозу в області.

Оновлено: Ситниченко пізніше повідомив, що в районі працювала ППО, і "все в районі добре".

Вілкул після відбою тривоги повідомив, що в місті "успішно відпрацювала ППО", а ціль була уражена.

Пряма мова Вілкула: "Відпрацювало ППО. Успішно. Ціль вражена.

Всім користувачам соцмереж, які намагаються показати свою обізнаність, нагадую - що про роботу ППО можна писати лише після відбою повітряної тривоги".