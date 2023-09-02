Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кривому Розі лунали вибухи, успішно спрацювала ППО

Роман ПетренкоСубота, 2 вересня 2023, 12:12
У Кривому Розі лунали вибухи, успішно спрацювала ППО
скриншот: deepstatemap

У Кривому Розі Дніпропетровської області вдень 2 вересня лунали вибухи та була оголошена повітряна тривога. Пізніше стало відомо, що працювала ППО та збила ціль.

Джерело: глава Ради оборони міста Олександр Вілкул, Повітряні сили, начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко у Facebook, соцмережі

Пряма мова Вілкула: "Щодо вибухів. Все нормально.

Реклама:

Конкретика пізніше".

Деталі: Читачі повідомляють про два вибухи, ймовірно, балістика.

Після цього була оголошена повітряна тривога.

ВІДЕО ДНЯ

Перед цим повітряні сили попереджали про ракетну загрозу в області.

Оновлено: Ситниченко пізніше повідомив, що в районі працювала ППО, і "все в районі добре".

Вілкул після відбою тривоги повідомив, що в місті "успішно відпрацювала ППО", а ціль була уражена. 

Пряма мова Вілкула: "Відпрацювало ППО. Успішно. Ціль вражена.

Всім користувачам соцмереж, які намагаються показати свою обізнаність, нагадую - що про роботу ППО можна писати лише після відбою повітряної тривоги".

Теми: Кривий Ріг
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоВідключення Starlink: Маск передав біографу приватне листування з віцепрем’єром Федоровим

аудіоВибухи замість виборів: за "бавовною" в Бердянську стоїть СБУ – джерела

УП зустріла зятя Червоненка вдома в російського олігарха

Справа БЕБ проти Коломойського з’явилась, коли НАБУ вже готувало підозру

Частки в компаніях, тисячі об’єктів нерухомості та авто: НАБУ та САП арештували майно Коломойського

Перші 10 танків Leopard 1 від трьох країн прибули в Україну

Усі новини...
Чи доцільне здобуття другої вищої для чоловіків, вирішуватиме Міносвіти – Данілов 
Окупанти заявили, що "знищили" вже 3 дрони біля Кримського моста
Росія, атакуючи Куп'янськ, ризикує розділити свої сили – розвідка Британії
У Санкт-Петербурзі велика пожежа на холодокомбінаті
Останні новини
23:57
Словаччина першою в Європі отримає модернізований F-16
23:51
Зеленський ввів Умєрова до складу ставки та РНБО
23:36
Україна буде готова до членства в ЄС через 2 роки – Стефанішина
23:24
Молдова засуджує псевдовибори на окупованих територіях України
23:01
В ГУР вважають, що інформацію про Маска та роботу Starlink над Кримом треба перевірити
22:55
Прем'єрка Литви прогнозує суперечки щодо того, як змусити РФ заплатити за війну в Україні
22:40
В ОГП повідомили про зникнення арештованого броньовика Медведчука
22:15
Економічні новини 8 вересня: Маск і листування з Федоровим, майно Коломойського арештували
22:09
ЗСУ прорвали передній край оборони РФ в Запорізькій області – розвідка Естонії
22:00
Вчені дослідили, як рух очей пов'язаний зі сприйняттям інформації на слух
Усі новини...
Реклама: