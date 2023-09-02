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Запрошення послів РФ і Білорусі на вручення Нобелівської премії відкликали

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 2 вересня 2023, 14:49
Запрошення послів РФ і Білорусі на вручення Нобелівської премії відкликали
ФОТО: GETTY IMAGES

Нобелівський фонд відмовився від рішення запросити послів Росії, Ірану та Білорусі на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій цьогоріч у Стокгольмі.

Джерело: повідомлення фонду, "Європейська правда"

Деталі: У фонді звернули увагу на те, що рішення запросити всіх послів на церемонію вручення Нобелівської премії, відповідно до попередньої практики, викликало бурхливу реакцію. 

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"Підставою для такого рішення стало те, що ми вважаємо важливим і правильним якомога ширше поширювати цінності та послання, які відстоює Нобелівська премія", – пояснили у фонді, додавши, що саме тому торік Нобелівську премію миру розділили правозахисники Росії, Білорусі та України.

"Ми усвідомлюємо сильну реакцію у Швеції, яка повністю затьмарила це послання. Тому правління Нобелівського фонду вирішило повторити минулорічний виняток з регулярної практики – не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі", – йдеться у повідомленні Нобелівського фонду.

Разом з тим всі посли будуть запрошені на церемонію в Осло, як це відбувалося раніше.

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Як відомо, п'ять із шести Нобелівських премій щороку вручають у Стокгольмі після процесу номінування, який тримають у таємниці протягом наступних 50 років. А Нобелівська премія миру вручається в Осло, де відбуваються окремі урочистості.

Цьогорічні лауреати будуть оголошені на початку жовтня, а святкові церемонії нагородження відбудуться 10 грудня – в річницю смерті Альфреда Нобеля.

Нагадаємо: Цього тижня Нобелівський фонд оголосив про намір запросити дипломатів усіх держав, акредитованих у Швеції – тобто російських і білоруських теж – на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій у Стокгольмі, на відміну від минулого року, коли представників посольств Росії та Білорусі не запрошували.

У відповідь на це в українському МЗС заявили, що на подібне рішення у Кремлі відреагують лише посиленням відчуття безкарності та новими злочинами.

Рішення викликало жорстку критику і з боку політиків у Швеції: деякі планували бойкотувати захід.

Теми: Нобелівська преміявійна
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