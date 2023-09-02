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На Сумщині через російський обстріл поранено двох енергетиків

Катерина ТищенкоСубота, 2 вересня 2023, 16:06
На Сумщині через російський обстріл поранено двох енергетиків
наслідки обстрілів Сумщини 2 вересня, фото: Офіс генпрокурора

Внаслідок російського обстрілу м. Середина-Буда на Сумщині у суботу поранено двох енергетиків.

Джерело: Офіс генерального прокурора

наслідки обстрілів Сумщини 2 вересня, фото: Офіс генпрокурора
наслідки обстрілів Сумщини 2 вересня, фото: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, 2 вересня 2023 року близько 10:30 окупанти з території Російської Федерації здійснили мінометний обстріл м. Середина-Буда Шосткинського району.

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Снаряди поцілили в службовий автомобіль філії "Шосткинський РЕМ" АТ "Сумиобленерго". Двоє працівників отримали поранення. Також пошкоджено лінію електропередач, дві установи та місцеве підприємство".

 

Деталі: За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до УСБУ в Сумській області.

Теми: Сумська областьвійна
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