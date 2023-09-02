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Anadolu: ООН пропонує підключити "дочку" Россельхозбанку до SWIFT і розблокувати активи роскомпаній

Катерина ТищенкоСубота, 2 вересня 2023, 17:08
Anadolu: ООН пропонує підключити дочку Россельхозбанку до SWIFT і розблокувати активи роскомпаній
прапор ООН, фото Getty Images

ООН за участю Туреччини підготувала нові пропозиції для відновлення дії "зернової угоди", що передбачають підключення дочірньої компанії Россельхозбанку до SWIFT і розблокування заморожених активів російських компаній, що виробляють добрива у Європі.

Джерело: турецьке агентство Anadolu, представниця МЗС Росії Марія Захарова у Telegram

Деталі: Повідомляється, що на спільній прес-конференції зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у Москві міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що ООН підготувала новий пакет пропозицій за участю Туреччини, і вони вважають, що це може стати підходящою основою для відродження ініціативи.

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За даними видання, найважливішими елементами пакету є включення європейської дочірньої компанії Російського сільськогосподарського банку (Россельхозбанк) до системи SWIFT і розблокування заморожених активів російських компаній, що виробляють добрива в Європі.

"У той час як Туреччина, координуючи свої дипломатичні зусилля з ООН, продовжує реанімувати Чорноморську зернову ініціативу, інші альтернативи цій угоді створюють проблеми з безпекою та вартістю", - йдеться в публікації.

Видання нагадує, що серед вимог Росії для відновлення "зернової угоди" є такі пункти, як повторне підключення Россельхозбанку до системи SWIFT, відновлення поставок сільськогосподарської техніки і запчастин до Росії, зняття обмежень на страхування суден і заборони на доступ до портів.

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Представниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала інформацію Anadolu.

"Новий пакет пропозицій ООН щодо "зернової угоди" передбачаэ перепідключення "Россельхозбанка" до SWIFT і розморожування активів російських компаній, повідомило державне турецьке агентство Anadolu. Раніше це все теж "передбачалося", тільки так і не запрацювало", - написала вона.

Що передувало: 13 липня агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував президенту РФ Володимиру Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на підключення "дочки" "Россєльхозбанку" до SWIFT.

Раніше ЗМІ писали, що Європейський Союз розглядає пропозицію про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку з глобальною фінансовою мережею в якості поступки Москві з метою зберегти "зернову угоду".

Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

Теми: ТуреччинаООНзерноРосія
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