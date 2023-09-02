Напад на 10-річного українця у Німеччині: посольство відреагувало

Генеральне консульство України у німецькому Гамбурзі попросило МВС Нижньої Саксонії про детальне розслідування нападу на десятирічного українського хлопчика в місті Айнбек.

Джерело: посольство України у Німеччині на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда"

Деталі: Відповідне звернення з проханням про детальне з'ясування усіх обставин, розслідування злочину і покарання винних було направлено 28 серпня.

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"Українські консули перебувають на постійному зв'язку з батьками постраждалої дитини та місцевою поліцією. Прокуратура міста Геттінген порушила справу за звинуваченням у спробі вбивства", – йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що справа перебуває на контролі консульської служби України, яка у тісній взаємодії з компетентними органами Німеччини здійснить усі необхідні кроки для притягнення винного до відповідальності.

У посольстві також розповіли, що напад було скоєно у присутності інших українських дітей, найстаршому з яких було 12 років.

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Дитина зазнала легких ушкоджень, після надання медичної допомоги її відразу відпустили додому.

Національність, громадянство чи походження нападника наразі не встановлено.

Повідомлялося, що генпрокурор вважає напад політично мотивованим, пише видання Die Welt. Воно також зазначає, що нападник розмовляв російською мовою.

У Нижній Саксонії зареєстровано понад 110 тисяч громадян України, нагадують у посольстві.

Що передувало: 1 вересня стало відомо, що невідомий чоловік напав на групу дітей, нарікаючи на те, що вони розмовляють українською мовою. Він наказав їм говорити російською, а потім сказав, що Україна почала війну.

Згідно з повідомленням прокуратури, чоловік нібито потягнув дівчинку за волосся, а потім схопив 10-річного хлопчика і перекинув його через перила в канал.