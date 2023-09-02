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Росіяни обстрілювали Нікопольщину: 4 постраждалих, є руйнування

Катерина ТищенкоСубота, 2 вересня 2023, 19:51
Росіяни обстрілювали Нікопольщину: 4 постраждалих, є руйнування
наслідки обстрілів Нікопольщини 2 вересня, фото: Сергій Лисак у Telegram

Внаслідок обстрілу Нікопольського району в суботу постраждали 4 людей, є руйнування.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

наслідки обстрілів Нікопольщини 2 вересня, фото: Сергій Лисак у Telegram
наслідки обстрілів Нікопольщини 2 вересня, фото: Сергій Лисак у Telegram

Дослівно: "Від ранку ворог п'ять разів обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії. Випустив більш ніж чотири десятки снарядів. Атакував район і безпілотником. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.

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Постраждали четверо людей. Чоловіки 40, 52 та 63 років. І 60-річна жінка.

 

Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, магазин, комунальне підприємство. Понівечені 14 приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач. А ще – трактор і 4 легкові авто".

Теми: НікопольДніпропетровська областьвійна
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