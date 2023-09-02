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Росіяни у Вугледарі влучили в багатоповерхівку: вбито подружжя, ще двох людей поранено

Валентина РоманенкоСубота, 2 вересня 2023, 20:54

В результаті обстрілу росіянами Вугледара на Донеччині 2 вересня загинуло двоє людей та ще двоє дістали поранення.

Джерело: прокуратура Донецької області

Деталі: За даними правоохоронців, удар по Вугледару у суботу ймовірно був авіаційним.

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В епіцентрі влучань опинилась житлова забудова. В результаті вибуху в одній з багатоповерхівок загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина.

 

Дев’ятнадцятирічна донька подружжя та ще одна місцева жителька 53 років отримали поранення. З мінно-вибуховими травмами, контузіями та забоями тіла їх доставили до медичного закладу для надання невідкладної медичної допомоги.

Вибухами зруйновано частину під’їзду житлового будинку, пошкоджено перекриття, понівечені вікна й балкони.

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Теми: Донецька областьвійнапрокуратура
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