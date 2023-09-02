Заступник Єрмака прокоментував прибутки брата з окупованих сонячних електростанцій

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма підтвердив, що його брат отримував плату від ДП "Гарантований покупець" за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях.

Джерело: Шурма в інтерв'ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Я запитував (у брата – ред.). Отримував точно так само, як і отримували всі інші компанії, які знаходяться на цій території".

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Деталі: За словами заступника керівника ОП, компанії його брата Олега Шурми "зареєстровані на території України, усі працівники працюють на території України, а те, що залишилася частина площадок в окупації, так таких залишилися тисячі площадок".

При цьому Шурма заявив, що розслідування про СЕС в окупації, які належать його брату "є дуже маніпулятивним і неправдивим" і що це "певна особиста ціна, яку доводиться платити за повернення державі великих активів".

"Маніпулятивність в тому, що там (у розслідуванні – ред. ) вибрані окремі компанії. Насправді таких є понад 60 юридичних осіб. І є 72 чи 73 площадки – фізичні об’єкти, які знаходяться на цих територіях, які працювали в таких саме регламентах. Що потрібно розуміти? Енергетика – це не історія, де кожен працює, як хоче. Є чіткі процедури і регламент, які встановлюються регулятором, оператором. І всі компанії виконують ці інструкції. Вони не можуть зробити нічого іншого", – заявив Шурма.

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Ростислав Шурма також стверджує, що його брат Олег "є успішним підприємцем упродовж вже багатьох років". Заступник Керівника ОП каже, що за час його перебування на посаді (від листопада 2021 року), його брат "напевне, не придбав, не отримав жодних додаткових великих активів".

"Чесно кажучи, я не можу зрозуміти, в чому тут є звинувачення по відношенню до мого брата чи по відношенню до мене. Тут є просто необ’єктивне трактування і непрофесійне трактування фактами", – заявив Шурма.

Заступник Андрія Єрмака також заявляє, що, з його точки зору, за розслідуванням Bihus.Info стоїть конкретний олігарх, який, нібито, зводить з ним рахунки. Утім, назвати імені цього олігарха Шурма відмовився.

Що передувало: 17 серпня було оприлюднено розслідування Bihus.Info про те, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України.

Співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" є брат заступника голови ОП Ростислава Шурми Олег Шурма. А співвласником ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.