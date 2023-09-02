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Росіяни запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників

Катерина ТищенкоСубота, 2 вересня 2023, 23:45
Росіяни запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників
Безпілотник Shahed, ілюстративне фото Getty Images

Росіяни запустили кілька груп ударних безпілотників з окупованого Криму та території РФ в напрямку південних областей України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ) у напрямку південних областей.

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Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!".

Деталі: Перед цим о 22:55 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Запорізькій області. В області оголошено повітряну тривогу.

Теми: безпілотникиповітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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