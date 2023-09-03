Росіяни витратили 60% часу і ресурсів на першу лінію оборони, яку прорвали ЗСУ — Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв’ю The Observer заявив, що російські загарбники витратили 60% свого часу та ресурсів на зведення першої лінії оборони, і лише по 20% на другу та третю. Наразі захисники наступають по обидва боки прориву і закріплюються на відвойованих територіях.

Джерело: The Observer

Пряма мова Тарнавського: "На мою думку, росіяни вважали, що українці не прорвуться через цю (першу) лінію оборони. Вони готувалися більше року. Вони зробили все, щоб ця ділянка була добре підготовлена".

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Деталі: За його словами, ЗСУ зараз знаходяться між першою і другою оборонними лініями. "У центрі наступу ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відхід російських військ за їхню другу лінію оборони", - сказав він.

Тарнавський підкреслив, що контрнаступ стримувало побудоване росіянами величезне мінне поле. За ним російські війська "просто стояли і чекали на українську армію", підбиваючи українську техніку.

"Як тільки там (на першій лінії оборони) з'являлася будь-яка техніка, росіяни одразу починали її обстрілювати і знищувати. Тому розмінування проводилося тільки піхотою і тільки вночі", - підкреслив він.

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Тепер, коли мінний бар’єр подолано, росіяни змушені маневрувати й передислоковувати свої сили. "Ворог підтягує резерви не лише з України, але й з Росії", - зазначив Тарнавський.

Однак він певен, що рано чи пізно у росіян забракне сил, що дозволить захисникам наступати швидше. Тепер, коли мінне поле прорвано, росіяни втратили значну частину своєї переваги. "Існує дуже велика різниця між першою і другою лінією оборони", - сказав Тарнавський.

Він пояснив, що друга лінія не так добре побудована, тому українці можуть використовувати свою техніку, хоча там все ще є мінні поля.

"Чим ближче до перемоги, тим важче. Чому? Тому що, на жаль, ми втрачаємо найсильніших і найкращих. Тому зараз ми маємо сконцентруватися на певних напрямках і довести справу до кінця. Як би нам усім не було важко", - сказав Тарнавський.