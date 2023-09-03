Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни витратили 60% часу і ресурсів на першу лінію оборони, яку прорвали ЗСУ — Тарнавський

Станіслав ПогоріловНеділя, 3 вересня 2023, 00:14
Росіяни витратили 60% часу і ресурсів на першу лінію оборони, яку прорвали ЗСУ — Тарнавський
Фото: Getty Images

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв’ю The Observer заявив, що російські загарбники витратили 60% свого часу та ресурсів на зведення першої лінії оборони, і лише по 20% на другу та третю. Наразі захисники наступають по обидва боки прориву і закріплюються на відвойованих територіях.

Джерело: The Observer

Пряма мова Тарнавського: "На мою думку, росіяни вважали, що українці не прорвуться через цю (першу) лінію оборони. Вони готувалися більше року. Вони зробили все, щоб ця ділянка була добре підготовлена".

Реклама:

Деталі: За його словами, ЗСУ зараз знаходяться між першою і другою оборонними лініями. "У центрі наступу ми завершуємо знищення ворожих підрозділів, які прикривають відхід російських військ за їхню другу лінію оборони", - сказав він.

Тарнавський підкреслив, що контрнаступ стримувало побудоване росіянами величезне мінне поле. За ним російські війська "просто стояли і чекали на українську армію", підбиваючи українську техніку.

"Як тільки там (на першій лінії оборони) з'являлася будь-яка техніка, росіяни одразу починали її обстрілювати і знищувати. Тому розмінування проводилося тільки піхотою і тільки вночі", - підкреслив він.

ВІДЕО ДНЯ

Тепер, коли мінний бар’єр подолано, росіяни змушені маневрувати й передислоковувати свої сили. "Ворог підтягує резерви не лише з України, але й з Росії", - зазначив Тарнавський.

Однак він певен, що рано чи пізно у росіян забракне сил, що дозволить захисникам наступати швидше. Тепер, коли мінне поле прорвано, росіяни втратили значну частину своєї переваги. "Існує дуже велика різниця між першою і другою лінією оборони", - сказав Тарнавський.

Він пояснив, що друга лінія не так добре побудована, тому українці можуть використовувати свою техніку, хоча там все ще є мінні поля.

"Чим ближче до перемоги, тим важче. Чому? Тому що, на жаль, ми втрачаємо найсильніших і найкращих. Тому зараз ми маємо сконцентруватися на певних напрямках і довести справу до кінця. Як би нам усім не було важко", - сказав Тарнавський.

Теми: війнаконтрнаступУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон

Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки

Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією

Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків

фото, відео, оновленоУ Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Усі новини...
війна
"Сови" і Shadow вполювали антидроновий розрахунок росіян безпілотником-камікадзе
Одещина: рятувальники показали наслідки російської атаки
РФ вербує мігрантів із центральної Азії на війну в Україну – розвідка Британії
Останні новини
21:06
відеоУкраїна та Швеція планують спільно виробити 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планує керувати Угорщиною до 2034 року - ЗМІ
20:12
фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон
19:50
Макрон: Декларація G20 не стала перемогою Росії
19:26
В районах Кліщіївки й Роботиного ЗСУ витісняють ворога з займаних позицій – Генштаб
19:18
BBC: У Британії арештували двох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю
19:12
Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки
18:58
У Мелітополі чули потужний вибух – мер
18:47
Байден може найближчим часом дозволити постачання ракет ATACMS Україні – ЗМІ
18:39
Росіяни вдарили по Херсону, поранено жінку
Усі новини...
Реклама: