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У Москві скасували більше 20 авіарейсів та евакуюють Київський вокзал

Станіслав ПогоріловНеділя, 3 вересня 2023, 00:40
У Москві скасували більше 20 авіарейсів та евакуюють Київський вокзал
Фото: Getty Images

Близько 23 авіарейсів скасували і 19 затримали в Москві в ніч на неділю, також евакуюють Київський вокзал через повідомлення про загрозу вибуху.

Джерело: пропагандисти "ТАСС"

Деталі: Повідомляється, що за даними розкладу, на 0:26 за московським часом в аеропорту "Внуково" скасовано 6 рейсів, ще 5 затримано, у "Шереметьєво" затримуються 6 рейсів. У Домодєдово затримано 8, ще 17 скасовано.

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За даними екстрених служб, також відбувається евакуація Київського вокзалу російської столиці. "Надійшло повідомлення про загрозу вибуху Київського вокзалу. З метою безпеки проводиться евакуація", - сказали в екстрених службах.

Зараз на вокзалі працюють фахівці, інформація перевіряється.

Теми: Москальевакуаціяавіа
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