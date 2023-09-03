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Україна домовляється з країнами ЄС про повернення топкорупціонерів-втікачів — Мінюст

Станіслав ПогоріловНеділя, 3 вересня 2023, 03:42
Україна домовляється з країнами ЄС про повернення топкорупціонерів-втікачів — Мінюст
Денис Малюська, фото: Мінюст

Міністерство юстиції працює над поверненням в Україну корупціонерів, які втекли в європейські країни, насамперед, намагатимуться повернути топкорупціонерів.

Джерело: міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Малюськи: "У країнах Європи, в яких у більшості перебувають наші топзлочинці, ... їхні суди дуже дбайливо ставляться до питань екстрадиції, зокрема, у зв'язку з тим, що у нас війна триває. І їхні адвокати, безумовно чиновники колишні або топкорупціонери отримують хороших адвокатів, наголошують на тому, що передавати в Україну таких персонажів буде вкрай небезпечно. Тому в більшості випадків, на жаль, наші закордонні партнери відмовляють поки що в екстрадиції. Але це явище, принаймні щодо топкорупціонерів, вважаємо, що тимчасове".

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Деталі: При цьому він зазначив, що "умовно завтра у величезному масштабі цього не буде". "Спочатку підуть ті, хто вкрав найбільше. Їх ми спробуємо дістати в першу чергу. А середня риба та інші персонажі підуть пізніше", - сказав Малюська.

"Після того, як ми адаптуємо, налаштуємо нашу систему прийому екстрадованих громадян під час війни, безумовно, показники покращаться", - підсумував Малюська.

Теми: корупціяМін'юстекстрадиція
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