Окупанти вчергове перекрили Кримський міст
Неділя, 3 вересня 2023, 04:02
Російські загарбники в черговий раз перекрили Кримський міст, кажуть, що це тимчасово.
Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram
Дослівно: "Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито".
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Деталі: Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду попросили зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.
Напередодні російські військові твердили, що міст атакували "напівзаглибні безекіпажні катери". Начебто морські безпілотники були знищені в акваторії Чорного моря.