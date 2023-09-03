Північна Корея зімітувала ядерну атаку, щоб попередити ворогів - CNN

Північна Корея заявила, що під час навчань зімітувала ракетно-ядерну атаку, щоб попередити Сполучені Штати про "небезпеку ядерної війни".

Джерело: CNN з посиланням на провладне телеграфне агентство ЦТАК

Деталі: Країна запустила кілька крилатих ракет, деякі з яких були оснащені імітацією ядерних боєголовок. Метою цього було "попередити ворогів про реальну загрозу ядерної війни".

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Зокрема, військові запустили "дві стратегічні крилаті ракети дальнього радіусу дії з імітацією ядерних боєголовок".

Інсценована ядерна атака начебто була відповіддю на спільні військові навчання, проведені Сполученими Штатами і Південною Кореєю на початку тижня. "Безрозсудність і небезпечний характер конфронтаційної істерії, в яку нещодавно вдалися США і бандити "Республіки Корея", є безпрецедентними в історії", - заявило агентство.

Воно процитувало "письмовий наказ про проведення навчань", виданий військовою комісією, в якому підкреслюється "важливість" північнокорейських навчань.