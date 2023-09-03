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ЗСУ йдуть вперед на заході Запорізької області, росіяни підпалюють мінні поля – ISW

Станіслав ПогоріловНеділя, 3 вересня 2023, 05:50
ЗСУ йдуть вперед на заході Запорізької області, росіяни підпалюють мінні поля – ISW

Збройні сили продовжують контрнаступ на Мелітопольському напрямку Запорізької області, але ситуація залишається складною через додаткові російські бетонні укріплення та щільні мінні поля.

Джерело: аналітичний огляд Інститутe вивчення війни (ISW)

Дослівно: "Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська проводять наступальні операції на Мелітопольському напрямку (західна частина Запорізької області). Російські мілблогери, які нещодавно стверджували, що російські війська утримують позиції в південній частині Роботиного, заявили, що російські війська відійшли з південної околиці населеного пункту на невизначені позиції далі на південь".

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Деталі: Аналітики зазначають, що російські війська розкидають на замінованих полях легкозаймисті речовини і підпалюють їх за допомогою гранат з безпілотників, намагаючись перешкодити зусиллям з розмінування.

У той же час командир розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що українські артилерійські можливості "рівні або навіть кращі", ніж у російських сил, і вони змогли відтіснити російські артилерійські підрозділи від лінії фронту, не даючи їм можливості підтримувати російські війська.

"Це спостереження не є універсальним по всій лінії фронту, оскільки українські підрозділи регулярно повідомляють про те, що потрапляють під потужний російський артилерійський вогонь, який коригується російськими безпілотними літальними апаратами", - говориться у звіті ISW.

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Гросберг також заявив, що з липня українські сили успішно виводять з ладу російські артилерійські радари. Аналітики при цьому нагадали, що російські джерела неодноразово висловлювали занепокоєння з середини липня щодо відсутності у Росії контрбатарейної артилерії, особливо на півдні України.

Теми: війнаконтрнаступЗапорізька областьЗбройні сили
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