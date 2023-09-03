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В Латвії розпочинаються навчання НАТО з планування операцій

Станіслав ПогоріловНеділя, 3 вересня 2023, 07:10
В Латвії розпочинаються навчання НАТО з планування операцій
Ілюстративне фото Getty Images

Із 3 до 15 вересня в Ризі (Латвія) відбудуться навчання НАТО з планування операцій Steadfast Pyramid 2023 і Steadfast Pinnacle, у яких візьмуть участь вищі та старші офіцери країн-членів НАТО і країни-партнера Швеції.

Джерело: Delfi з посиланням на департаменті зв'язку Об'єднаного штабу Національних збройних сил

Деталі: Мета навчань Steadfast Pyramid і Steadfast Pinnacle - удосконалення здібностей вищих і старших офіцерів і командирів до планування та проведення спільних операцій.

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Steadfast Pyramid 2023, які триватимуть до 8 вересня, - перша частина навчань, організованих командуванням трансформації НАТО та верховним головнокомандувачем Союзних сил НАТО в Європі. У ній беруть участь вищі та старші офіцери для вдосконалення навичок планування персоналу.

Друга частина навчань "Стійка вершина-2023" пройде з 10 до 15 вересня і включатиме підготовку командирів вищої ланки в галузі оперативного планування.

Навчання Steadfast Pyramid і Steadfast Pinnacle проводяться в Латвії з 2011 року. Під час навчання Латвія вдосконалює можливості підтримки країни, що приймає, і навички співпраці з іншими членами НАТО і стратегічними регіональними партнерами.

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Теми: ЛатвіяНАТО
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