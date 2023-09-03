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Нічна атака на південь Одещини: Повітряні сили знищили 22 з 25 "Шахедів"

Станіслав ПогоріловНеділя, 3 вересня 2023, 07:22
Нічна атака на південь Одещини: Повітряні сили знищили 22 з 25 Шахедів
Фото: Getty Images

У ніч на 3 вересня росіяни атакували 25 ударними безпілотниками "Shahed-136/131" південь Одеської області, Повітряні сили знищили 22 БпЛА. Є потрапляння у припортову інфраструктуру, постраждали двоє цивільних. 

Джерело: Повітряні сили у Telegram, Сили оборони Півдня в Telegram

Дослівно: "У ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ)".

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Деталі: Повідомляється, що усього було зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одещини.

22 із них знищили сили та засоби Повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.

В Силах оборони Півдня уточнили, що росіяни вкотре атакував цивільну інфраструктуру Подунав'я на Одещині. Масована атака дронів тривала понад 3,5 години.

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"На жаль, є влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Попередньо відомо про 2 постраждалих цивільних осіб. Їм надано медичну допомогу", - говориться у повідомленні.

 

Теми: Шахед
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