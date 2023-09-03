Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріл Херсона: росіяни влучили у релігійну споруду

Роман ПетренкоНеділя, 3 вересня 2023, 08:26
Обстріл Херсона: росіяни влучили у релігійну споруду
фото: уп

Російські окупанти під час обстрілу Херсона в суботу влучили у релігійну споруду.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: По облцентру Росія випустила 14 разів, поцілила у релігійну споруду.

Реклама:

В області було 79 ворожих обстрілів з мінометів, артилерії, танків,  "Градів", БПЛА, авіації та ЗУ-23.

По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів.

Загалом за добу в області 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонрелігіяобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон

Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки

Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією

Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків

фото, відео, оновленоУ Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Усі новини...
Херсон
Росіяни вночі накрили вогнем Херсон – постраждали двоє людей
Російські військові завдали ударів по Херсону: є загиблий
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
Останні новини
21:06
відеоУкраїна та Швеція планують спільно виробити 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планує керувати Угорщиною до 2034 року - ЗМІ
20:12
фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон
19:50
Макрон: Декларація G20 не стала перемогою Росії
19:26
В районах Кліщіївки й Роботиного ЗСУ витісняють ворога з займаних позицій – Генштаб
19:18
BBC: У Британії арештували двох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю
19:12
Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки
18:58
У Мелітополі чули потужний вибух – мер
18:47
Байден може найближчим часом дозволити постачання ракет ATACMS Україні – ЗМІ
18:39
Росіяни вдарили по Херсону, поранено жінку
Усі новини...
Реклама: