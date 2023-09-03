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Обстріл Херсона: росіяни влучили у релігійну споруду

Роман ПетренкоНеділя, 3 вересня 2023, 08:26
Обстріл Херсона: росіяни влучили у релігійну споруду
фото: уп

Російські окупанти під час обстрілу Херсона в суботу влучили у релігійну споруду.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: По облцентру Росія випустила 14 разів, поцілила у релігійну споруду.

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В області було 79 ворожих обстрілів з мінометів, артилерії, танків,  "Градів", БПЛА, авіації та ЗУ-23.

По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів.

Загалом за добу в області 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення.

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Теми: Херсонрелігіяобстрілвійна
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