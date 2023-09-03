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Росіяни обстріляли з артилерії, БПЛА та мінометів десять українських областей

Роман ПетренкоНеділя, 3 вересня 2023, 09:32
Росіяни обстріляли з артилерії, БПЛА та мінометів десять українських областей
фото: ельдар сарахман, уп

Російські окупанти за добу з 2 на 3 вересня атакували десять областей України, є загиблі цивільні.

Джерело: зведення ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина: за добу — 11 обстрілів (92 вибухи). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів, гранатометів. У селі Гремʼяч Новгород-Сіверської громади пошкоджено будинок. Минулося без жертв.

Сумщина: вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Сіверської громади. Зафіксовано 2 вибухи. Попередньо — без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Дані уточнюються. Вчора протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 105 вибухів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Есманська, Середино-Будська, Хотінська, Білопільська, Дружбівська, Краснопільська, Новослобідська громади.

Середино-Будська громада: по місту Середина-Буда здійснено мінометний обстріл, унаслідок чого отримали поранення 2 цивільні особи, пошкоджено приміщення будинку культури, автомобіль. Також росіяни вдарили з артилерії, унаслідок чого отримали поранення 4 цивільні особи, одна людина загинула. Пошкоджено 2 приватні домоволодіння, автомобіль. Крім того, по м. Середина-Буда здійснено обстріл БпЛА, унаслідок чого пошкоджено приміщення колишнього комунального підприємства – ЖЕКу. Краснопільська громада: внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач та газогін.

ВІДЕО ДНЯ

Дніпропетровщина: сьогодні під ранок окупанти гатили по Нікопольщині. Поцілили по Покровській сільській громаді. Застосували важку артилерію та "Гради"; загалом — понад 30 снарядів. Пошкодили 5 багатоповерхових будинків і об'єкт цивільної інфраструктури, чотири автівки, одну – знищили. На щастя, людей не зачепило. Вчора від ранку ворог п'ять разів обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії. Випустив більш ніж чотири десятки снарядів. Атакував район і безпілотником. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Постраждали четверо людей. Чоловіки 40, 52 та 63 років. І 60-річна жінка.

Пошкоджені інфраструктурний об'єкт, магазин, комунальне підприємство, 14 приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач, трактор 4 легкові авто. Також вчора ПВК "Схід" збили ворожий безпілотник в небі над Криворізьким районом.

Запорізька: 120 обстрілів прийшлися по 25 населеним пунктам Василівського та Пологівського районів області. Зафіксовано пошкодження або руйнування 21 об'єкту цивільної інфраструктури. На щастя, без постраждалих. За минулу добу російські війська здійснили 91 артилерійський обстріл по території Гуляйполя, Оріхова, Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки, Щербаків, Малинівки, Кам'яного, Степового та інших сіл на лінії вогню. 14 авіаційних ударів були спрямовані по Оріхову та Роботиному, 11 обстрілів з РСЗВ прийшлися по Оріхову, Гуляйполю, Червоному, Новодарівці, Новоданилівці, Левадному та Лук'янівському. До того ж Новодарівка, Левадне, Новоіванівка та Плавні були атаковані з БПЛА.

Харківщина: минулої доби на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Чугунівки Куп'янського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань Харківського району, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівка Чугуївського району, Потихонове Куп'янського району. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка та Берестове.

Луганщина: загарбники знову активізувалися біля Новоєгорівки; в районі Білогорівки та М’ясожарівки, росіяни завдали авіаційних ударів. Макіївка, Невське та Білогорівка постраждали від артилерійських влучань противника. За добу противник здійснив 155 обстрілів (543 снаряд).

Донеччина: російські окупаційні війська здійснили 1332 обстріли по лінії зіткнення: на Донецькому напрямку — 304; на Соледарському — 459; на Лиманському — 569. Під вогнем рашистів — 8 населених пунктів: Часів Яр, Торецьк, Авдіївка, Вугледар, Краматорськ, Красногорівка, с.Урожайне, с.Предтечине. Пошкоджено 3 житлових будинки (з них 2 — багатоквартирні), службовий автомобіль, цивільний автомобіль, 20 могил на міському цвинтарі, дорожнє покриття. На Донеччині за добу — двоє людей загинуло, двоє поранених.

Миколаївщина: вчора протягом дня ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Одещина: у ніч на 3 вересня російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131". Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одещини. 22 із них знищено.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 79 обстрілів (510 снарядів), з них по м. Херсон — 4 обстріли (14 снарядів). Рашисти поцілили у райони 30 населених пунктів області; релігійну споруду в місті Херсоні. Внаслідок нічних обстрілів міста Херсон постраждала 69-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма, поранення обличчя та гостра реакція на стрес. Медики надали постраждалій допомогу на місці. Також травмований чоловік 49 років. Його госпіталізували до медзакладу з осколковим пораненням грудної клітини та мінно-вибуховою травмою. Після полудня окупанти випустили керовані авіабомби по Одрадокам’янці Бериславського району.

Через удар пошкоджено низку будинків у селі. 43-річний чоловік отримав травми несумісні з життям. Ще одного 42-річного чоловіка госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за його життя. Також постраждав 57-річний чоловік. У нього множинні осколкові поранення. У Білозерці внаслідок прямого попадання ворожого снаряду в будинок поранення отримав 68- річний чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу. Всього через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула, 6 — дістали поранення.

Теми: війна
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