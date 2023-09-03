"Сови" і Shadow вполювали антидроновий розрахунок росіян безпілотником-камікадзе
Неділя, 3 вересня 2023, 10:57
На Донеччині морські піхотинці спільно з побратимами із Сил оборони знищили антидроновий розрахунок ворога.
Джерело: пресслужба 36 ОБрМП, співрозмовник УП у військових колах
Деталі: Миколаївські морпіхи зазначають, що на оприлюдненому нині відео зафіксовано спільну роботу їхніх "Сов" спільно з підрозділом Shadow.
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За даними УП, події розгорталися на Авдіївському напрямку.
Часові рамки бойової роботи не вказуються. Зазвичай Сили оборони оприлюднюють чутливу інформацію зі значною затримкою.
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