"Сови" і Shadow вполювали антидроновий розрахунок росіян безпілотником-камікадзе

На Донеччині морські піхотинці спільно з побратимами із Сил оборони знищили антидроновий розрахунок ворога.

Джерело: пресслужба 36 ОБрМП, співрозмовник УП у військових колах

Деталі: Миколаївські морпіхи зазначають, що на оприлюдненому нині відео зафіксовано спільну роботу їхніх "Сов" спільно з підрозділом Shadow.

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За даними УП, події розгорталися на Авдіївському напрямку.

Часові рамки бойової роботи не вказуються. Зазвичай Сили оборони оприлюднюють чутливу інформацію зі значною затримкою.