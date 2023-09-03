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Сумщина: росіяни обстріляли поліцейських, які документували попередній злочин, є загиблий

Роман ПетренкоНеділя, 3 вересня 2023, 11:18
Сумщина: росіяни обстріляли поліцейських, які документували попередній злочин, є загиблий
скриншот: deepstatemap

Окупанти артилерією обстріляли місто Середина-Буда на Сумщині під час документування правоохоронцями попередніх злочинів ворога, один з них загинув, двоє у лікарні.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, 2 вересня близько 16:30 окупанти, з території Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл.

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В цей час правоохоронці фіксували наслідки попереднього обстрілу.

Співробітник поліції отримав осколкові поранення, несумісні з життям, ще двох поранено.

Також поранення отримав один цивільний чоловік.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок атаки ворога пошкоджено дві будівлі та автівку.

Справу відкрили за статтею "Порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".

Теми: Сумська областьполіціявійнаобстріл
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