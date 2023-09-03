Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сумщина: росіяни обстріляли поліцейських, які документували попередній злочин, є загиблий

Роман ПетренкоНеділя, 3 вересня 2023, 11:18
Сумщина: росіяни обстріляли поліцейських, які документували попередній злочин, є загиблий
скриншот: deepstatemap

Окупанти артилерією обстріляли місто Середина-Буда на Сумщині під час документування правоохоронцями попередніх злочинів ворога, один з них загинув, двоє у лікарні.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, 2 вересня близько 16:30 окупанти, з території Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл.

Реклама:

В цей час правоохоронці фіксували наслідки попереднього обстрілу.

Співробітник поліції отримав осколкові поранення, несумісні з життям, ще двох поранено.

Також поранення отримав один цивільний чоловік.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок атаки ворога пошкоджено дві будівлі та автівку.

Справу відкрили за статтею "Порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".

Теми: Сумська областьполіціявійнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Буданов не вважає, що війна буде тривалою, але є одне "але"

Умєров хоче ввести нову посаду – військового омбудсмена

Стефанішина: Надання у Вільнюсі гарантій вступу України в НАТО могло б змінити хід війни

Збірна України зіграла внічию з Англією у відборі на Євро-2024

У Румунії знайшли уламки ще одного дрона: президент "рішуче засудив" інцидент

Зеленський доручив оновити систему професійних свят: Неприпустимі змішування сенсів

Усі новини...
Сумська область
Внаслідок обстрілу Сумщини загинув поліцейський, поранено дітей
На Сумщині через російський обстріл поранено двох енергетиків
Росіяни опівдні обстріляли прикордоння Сумщини: 4 поранених, зруйновані будинки
Останні новини
01:18
У Києві та низці областей – повітряна тривога
01:02
На Київщині працює ППО – ОВА
00:54
Жодна цивільна особа не постраждала внаслідок "невідомих дронів" у РФ – Буданов
00:19
Лубінець: Не має бути "обмежено придатних", вони можуть служити в IT-військах
00:18
Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Марокко перевищила 1300 осіб
00:05
оновленоРосіяни запустили ударні дрони з північного напрямку
23:35
У ГУР розповіли, скільки військових РФ на території України
23:13
Експрезидент США розповів, як Путін образив його собаку
23:07
Буданов не вважає, що війна буде тривалою, але є одне "але"
22:56
Нуланд: Маємо показати Путіну, що ми готові до тривалого протистояння
Усі новини...
Реклама: