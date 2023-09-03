У Санкт-Петербурзі горить нафтобаза

У Санкт-Петербурзі в неділю почалася велика пожежа на нафтобазі в Красногвардійському районі.

Джерело: "Осторожно, новости", Readovka

Деталі: Місцеві жителі повідомляють, що чули звуки вибухів на нафтобазі "Струмки", що неподалік від залізничної станції.

Реклама:

За даними МНС РФ, джерелом пожежі нібито стала цистерна з пальним, що "загорілася".

Над містом видно стовп диму.

Очевидці повідомляють, нібито на місці пожежі зберігалися газові балони і паливо.

ВІДЕО ДНЯ

Про постраждалих росіяни не повідомляють.