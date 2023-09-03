У Санкт-Петербурзі горить нафтобаза
Неділя, 3 вересня 2023, 11:50
У Санкт-Петербурзі в неділю почалася велика пожежа на нафтобазі в Красногвардійському районі.
Джерело: "Осторожно, новости", Readovka
Деталі: Місцеві жителі повідомляють, що чули звуки вибухів на нафтобазі "Струмки", що неподалік від залізничної станції.
Реклама:
За даними МНС РФ, джерелом пожежі нібито стала цистерна з пальним, що "загорілася".
Над містом видно стовп диму.
Очевидці повідомляють, нібито на місці пожежі зберігалися газові балони і паливо.
ВІДЕО ДНЯ
Про постраждалих росіяни не повідомляють.