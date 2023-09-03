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Три роди військ отримали нові беретні знаки

Роман ПетренкоНеділя, 3 вересня 2023, 12:19
Три роди військ отримали нові беретні знаки
фото: міноборони

Міноборони затвердило нові зразки беретних знаків для військовослужбовців окремих родів військ – Медичних сил, Сил підтримки та Сил логістики.

Джерело: Міноборони

Деталі: Круглий лавровий вінок, у центрі якого вертикально розташований меч, обвитий змією відтепер так виглядає оновлений беретний знак для воїнів Медичних сил.

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Новий беретний знак Медичних сил
Новий беретний знак Медичних сил
фото: Міноборони

Для Сил підтримки ЗСУ беретний знак змодельовано у вигляді прорізного ромба із зубчатими краями, на який накладено схрещені мечі вістрями догори та чотири руки у латних рукавицях, з'єднані між собою у замок.

Новий беретний знак Сил підтримки
Новий беретний знак Сил підтримки
фото: Міноборони

Оновлений беретний знак "Сили логістики" має вигляд стилізованого контуру фортеці з чотирма бастіонами. На нього накладено схрещені мечі руків'ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований по вертикалі.

Новий беретний знак Сил логістики
Новий беретний знак Сил логістики
фото: міноборони

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Теми: медицинаЗбройні силивійна
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