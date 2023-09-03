"Спочатку ЗСУ, потім все інше": в Одесі протестували проти сумнівних тендерів

В Одесі на День міста 2 вересня біля будівлі мерії зібрались люди з плакатами та вимагали скасувати тендери на реконструкцію Київського райсуду та Театру юного глядача за гроші міського бюджету та передати їх на ЗСУ.

Джерело: голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова у Facebook, "Думська", "Суспільне"

Пряма мова Ножевнікової: "Ми не дозволимо вам витрачати навіть копійку на непершочергові витрати під час війни.

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І ми не дозволимо вам знущатися з наших захисників і з нас. Місто, яке вийшло з закликом не проти влади, а до влади - припинити безглузді тендери і згадати, що в нас всіх лише одна країна. І від дій кожного зараз залежить доля країни".

Деталі: За даними ЗМІ, на площу вийшло від 400 до 600 людей.

Зазначається, що протест пройшов мирно та "був проігнорований владою".

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Головна мета, зазначають організатори, звернути увагу влади на необхідність спрямувати всі зусилля на допомогу армії та військовослужбовцям, які захищають мирне існування нашого міста.

Причиною мітингу є сумнівні тендери міської та обласної влади. Наприклад, 106 мільйонів гривень місто вирішило виділити на реконструкцію Київського районного суду, понад 30 млн гривень область вирішила витратити на ремонт фасаду Театру юного глядача, а ще понад 30 млн - на ремонт доріг у селі Дачне.

Дві фракції міськради – "Слуга народу" та "Європейська солідарність" звернулись 25 серпня до міського голови Одеси з проханням скасувати тендер на ремонт Київського райсуду.

Люди планують влаштовувати подібні мітинги щосуботи.

Перший такий мітинг відбувся 28 серпня.