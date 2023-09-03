На Донеччині росіяни зруйнували будинок, вбили чоловіка й поранили ще 5 осіб

Внаслідок обстрілів Донеччини у неділю загинув чоловік, ще п’ятеро людей дістали поранень.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

наслідки обстрілів Донеччини 3 вересня, всі фото: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "3 вересня 2023 року під ворожим вогнем окупантів опинились с. Північне м. Торецька та с. Тихонівка Краматорського району.

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Внаслідок нищівних обстрілів, ймовірно, з артилерії зруйновано приватний будинок, де проживало літнє подружжя – 84-річний господар загинув під завалами, а його 85-річну дружину госпіталізовано з тілесними ушкодженнями до лікарні.

Крім того, отримали осколкові поранення й переломи ще четверо цивільних – троє чоловіків 19, 41, 45 років та 61-річна жінка – усі вони під час обстрілу перебували на території своїх домоволодінь. Постраждалих доставлено до медичних закладів для надання невідкладної допомоги".

Деталі: Внаслідок обстрілів також пошкоджено житлові будинки і господарські споруди.