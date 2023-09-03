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ВМС знищили російський катер у Чорному морі під час спроби висадки окупантів

Катерина ТищенкоНеділя, 3 вересня 2023, 16:55
ВМС знищили російський катер у Чорному морі під час спроби висадки окупантів
знищений ворожий катер, скріншот відео ВМС

Бійці військово-морських сил ЗСУ в північно-західній частині Чорного моря знищили ворожий катер, ліквідувавши 6 і поранивши 2 окупантів.

Джерело: Військово-морські сили ЗС України

Дослівно: "В північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-морських сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 "Тунець".

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Ворог поніс втрати в кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів".

Деталі: У ВМС оприлюднили відео операції, однак не назвали її дату.

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Теми: Чорне моревійнакораблі
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