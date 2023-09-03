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В Угорщині пропонують дати "гарантії безпеки" РФ і не брати Україну в НАТО

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 3 вересня 2023, 17:21
В Угорщині пропонують дати гарантії безпеки РФ і не брати Україну в НАТО
прапор Угорщини, фото Pixabay

Голова адміністрації угорського прем'єра Гергей Гуйяш вважає за необхідне надати Росії якісь "гарантії безпеки" від західних держав.

Джерело: Гуйяш під час виступу перед студентами літнього університету у Вайте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.

Деталі: Представник канцелярії Віктора Орбана також відзначився низкою заяв в дусі російської пропаганди, зазначивши зокрема, що в України нібито "немає жодних реальних шансів" на повернення окупованих Росією територій.

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Також Гуйяш не вважає, що Росія є загрозою для Центральної Європи, оскільки її армія "не досягла швидких і проривних результатів" під час вторгнення в Україну.

Він також заявив про необхідність переговорів між Україною та РФ, які, на його думку, мають відбуватися за участю США.

За словами угорського посадовця, для досягнення тривалого миру "західний світ, який підтримує Україну, повинен надати гарантії безпеки Росії, але аж ніяк не членство в НАТО для українців".

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Крім того, як сказав Гуйяш, надалі для досягнення, як його називають в Угорщині, миру необхідно розгорнути миротворчий контингент і ухвалити низку подібних рішень.

Що передувало: Нещодавно прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу. 

Читайте також статтю "ЄвроПравди": Підручником по Орбану. Як пропаганда у школах РФ створила проблеми союзнику Путіна в Європі

Теми: УгорщинаРосіяНАТО
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