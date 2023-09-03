Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Угорщині пропонують дати "гарантії безпеки" РФ і не брати Україну в НАТО

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 3 вересня 2023, 17:21
В Угорщині пропонують дати гарантії безпеки РФ і не брати Україну в НАТО
прапор Угорщини, фото Pixabay

Голова адміністрації угорського прем'єра Гергей Гуйяш вважає за необхідне надати Росії якісь "гарантії безпеки" від західних держав.

Джерело: Гуйяш під час виступу перед студентами літнього університету у Вайте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.

Деталі: Представник канцелярії Віктора Орбана також відзначився низкою заяв в дусі російської пропаганди, зазначивши зокрема, що в України нібито "немає жодних реальних шансів" на повернення окупованих Росією територій.

Реклама:

Також Гуйяш не вважає, що Росія є загрозою для Центральної Європи, оскільки її армія "не досягла швидких і проривних результатів" під час вторгнення в Україну.

Він також заявив про необхідність переговорів між Україною та РФ, які, на його думку, мають відбуватися за участю США.

За словами угорського посадовця, для досягнення тривалого миру "західний світ, який підтримує Україну, повинен надати гарантії безпеки Росії, але аж ніяк не членство в НАТО для українців".

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, як сказав Гуйяш, надалі для досягнення, як його називають в Угорщині, миру необхідно розгорнути миротворчий контингент і ухвалити низку подібних рішень.

Що передувало: Нещодавно прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу. 

Читайте також статтю "ЄвроПравди": Підручником по Орбану. Як пропаганда у школах РФ створила проблеми союзнику Путіна в Європі

Теми: УгорщинаРосіяНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни атакують Україну "свіжозробленим" озброєнням – ГУР

оновлено, фотоУ кількох районах столиці зафіксовані падіння уламків, виникли загорання

Буданов не вважає, що війна буде тривалою, але є одне "але"

Умєров хоче ввести нову посаду – військового омбудсмена

Стефанішина: Надання у Вільнюсі гарантій вступу України в НАТО могло б змінити хід війни

Збірна України зіграла внічию з Англією у відборі на Євро-2024

Усі новини...
Угорщина
Голова парламенту Словаччини підтримав заборону зерна з України
Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю
МЗС України відреагувало на заклики Орбана припинити підтримувати Україну
Останні новини
05:30
Вночі над Києвом ППО знищила понад два десятки ворожих "Шахедів" – КМВА
05:24
Контрнаступ продовжиться і в холодну сиру погоду – Буданов
04:36
Росіяни атакують Україну "свіжозробленим" озброєнням – ГУР
03:44
ISW проаналізував, на яких напрямках просуваються Сили оборони
02:58
Путін не перемалює карту, як йому заманеться – Трюдо про псевдовибори на ТОТ
02:34
У Києві внаслідок пожежі загинула жінка
01:52
оновлено, фотоУ кількох районах столиці зафіксовані падіння уламків, виникли загорання
01:40
Повітряні сили попереджали про загрозу ворожої балістики у східних областях
01:34
оновлено від 01:02У Києві та області працювала ППО
01:18
оновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Усі новини...
Реклама: