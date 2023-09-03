Зеленський закликав Раду ухвалити законопроєкти для відкриття переговорів з ЄС

Президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів підтримати законопроєкти, необхідні для початку переговорів про членство в ЄС.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "За наступні місяці Україна має досягти кількох цілком конкретних результатів. Зокрема, це наша стратегічна політична мета – відкриття переговорів про членство із Євросоюзом.

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Україна має сім визначених рекомендацій Єврокомісії. Частину з них ми вже реалізували. Заради іншої частини потрібна результативна робота Верховної Ради України. Вчасна робота, яку ми погодили із Єврокомісією. Закон про відновлення електронного декларування, зміни до закону про національні меншини та, особливо зверну на нього увагу, "закон про ПЕПів" – politically exposed persons, політично значущі особи.

Кожен із цих законів має фундаментальне значення. І голосування щодо них матиме фундаментальне значення. Люди побачать, хто чого вартий. І я закликаю народних депутатів України не відкладати ці рішення, не підвести Україну та підтримати нашу європейську інтеграцію".