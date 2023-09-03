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У Курській області заявили про атаку безпілотників: почалася пожежа

Катерина ТищенкоНеділя, 3 вересня 2023, 22:41
У Курській області заявили про атаку безпілотників: почалася пожежа
пожежа в Курчатові, скріншот відео Shot

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив про пожежу в "нежитловій будівлі" внаслідок атаки українських безпілотників у місті Курчатові.

Джерело: Старовойт у Telegram

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Дослівно: "Внаслідок атаки українського безпілотника зафіксовано загоряння нежитлової будівлі в місті Курчатові. Силами пожежників його ліквідовано. Постраждалих немає, на місці працюють силові структури".

Деталі: Старовойт також заявляв про 3 прильоти під час обстрілу з боку України в селищі Тьоткіне Глушківського району.

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Також, за його словами, на прикордонних територіях регіону знешкоджено два українських БПЛА: у районі села Козине Рильського району та неподалік села Горналь Суджанського.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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