Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Франція тренуватиме українських пілотів – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 3 вересня 2023, 23:10
Франція тренуватиме українських пілотів – Зеленський
Зеленський і Макрон, фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив про домовленість із Францією про тренування українських пілотів.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні в розмові з президентом Франції Макроном ми обговорили, яке нове постачання здатне допомогти нашим воїнам.

Реклама:

Обговорили захист нашого Одеського регіону – те, що Франція може зробити для захисту Одеси та області.

І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів – наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою".

Що передувало: У неділю Зеленський провів телефонні переговори із главою Франції Емманюелем Макроном.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський розповів, що вони із Макроном обговорили, зокрема, наступні оборонні пакети для України. Також під час переговорів було домовлено про участь Франції й французьких компаній у Форумі оборонних індустрій. Окремо обговорили забезпечення функціонування "зернового коридору" та посилення безпеки Одеської області. Крім того, Зеленський з Макроном домовилися розпочати переговори щодо двосторонніх гарантій безпеки у розвиток декларації G7.

Теми: ФранціявинищувачіЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Франція
"Кляте лайно": Макрон обурився обмеженням строків президента у Франції
Франція хоче встановити мінімальну вартість перельотів у ЄС: вдарить по лоукостерах
Франція хоче встановити мінімальну вартість перельотів у ЄС. Це вдарить по лоукостерах
Останні новини
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
Усі новини...
Реклама: