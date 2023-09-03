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Франція тренуватиме українських пілотів – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 3 вересня 2023, 23:10
Франція тренуватиме українських пілотів – Зеленський
Зеленський і Макрон, фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив про домовленість із Францією про тренування українських пілотів.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні в розмові з президентом Франції Макроном ми обговорили, яке нове постачання здатне допомогти нашим воїнам.

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Обговорили захист нашого Одеського регіону – те, що Франція може зробити для захисту Одеси та області.

І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів – наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою".

Що передувало: У неділю Зеленський провів телефонні переговори із главою Франції Емманюелем Макроном.

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Зеленський розповів, що вони із Макроном обговорили, зокрема, наступні оборонні пакети для України. Також під час переговорів було домовлено про участь Франції й французьких компаній у Форумі оборонних індустрій. Окремо обговорили забезпечення функціонування "зернового коридору" та посилення безпеки Одеської області. Крім того, Зеленський з Макроном домовилися розпочати переговори щодо двосторонніх гарантій безпеки у розвиток декларації G7.

Теми: ФранціявинищувачіЗеленський
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