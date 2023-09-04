У Підмосков’ї горів склад, пожежа охопила 1,2 тисячі квадратних метрів
Понеділок, 4 вересня 2023, 01:14
На складі в місті Видне Московської області горів склад лакофарбових виробів, пожежа охопила 1,2 тисячі квадратних метрів.
Джерело: прокуратура Московської області
Дослівно: "Близько 23.30 години (3 вересня – ред.) у складських приміщеннях зі зберігання лакофарбових виробів сталося загоряння".
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Деталі: За попередніми даними, пожежа охопила 1,2 тисячі квадратних метрів.
Про потерпілих наразі невідомо.
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