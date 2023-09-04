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У Підмосков’ї горів склад, пожежа охопила 1,2 тисячі квадратних метрів

Ольга Глущенко Понеділок, 4 вересня 2023, 01:14
У Підмосков’ї горів склад, пожежа охопила 1,2 тисячі квадратних метрів
у Підмосков’ї горить склад, фото прокуратури Московської області

На складі в місті Видне Московської області горів склад лакофарбових виробів, пожежа охопила 1,2 тисячі квадратних метрів.

Джерело: прокуратура Московської області

Дослівно: "Близько 23.30 години (3 вересня – ред.) у складських приміщеннях зі зберігання лакофарбових виробів сталося загоряння".

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Деталі: За попередніми даними, пожежа охопила 1,2 тисячі квадратних метрів.

 
пожежа на складі у Видному, фото прокуратури Московської області

Про потерпілих наразі невідомо.

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Теми: Росіяпожежа
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