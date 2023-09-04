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Міноборони РФ заявило про збиття дронів над Чорним морем

Ольга Глущенко Понеділок, 4 вересня 2023, 01:58
Міноборони РФ заявило про збиття дронів над Чорним морем
Український дрон-камікадзе "Грім", ілюстративне фото Арміяінформ

Вночі 4 вересня росіяни заявили, що їхня ППО збила дрони "над акваторією Чорного моря поблизу Кримського півострова і над територією Курської області".

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "Сьогодні близько 1.00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

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Деталі: В російському Міноборони заявили, що "черговими засобами ППО українські безпілотні літальні апарати були знищені в повітрі над акваторією Чорного моря поблизу Кримського півострова і над територією Курської області".

Теми: РосіяЧорне моребезпілотники
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