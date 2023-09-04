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Одещину понад 3 години атакували ворожі БпЛА, працювала ППО

Ольга Глущенко Понеділок, 4 вересня 2023, 02:42
Одещину понад 3 години атакували ворожі БпЛА, працювала ППО
БпЛА, ілюстративне фото Getty Images

В Одеській області вночі 4 вересня було оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних БпЛА, яка тривала понад 3 години.

Джерело: Повітряні сили, голова ОВА Олег Кіпер

Деталі: Повітряники попередили про застосування ворогом ударних БпЛА по Одеській області.

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Зокрема, атака відбувалася на Ізмаїльський, Кілійський райони і Приморське.

Кіпер зазначив: "Ізмаїльський район, наголошую на необхідності перебувати всім у безпечних місцях".

Він закликав не знімати роботу ППО.

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Що передувало: Повідомлялося, що росіяни, імовірно, запустили ударні безпілотники "Shahed" з Приморсько-Ахтарська.

Оновлено: Близько 4 години ранку Кіпер повідомив: "Вже майже дві години ворог атакує наш південь Одещини (Ізмаїльський район) ударними безпілотниками".

Голова ОВА також додав, що в регіоні працює ППО.

Близько 04:30 Повітряні сили повідомили, що чергова група ударних БпЛА в Кілійському районі Одеської області рухаються вздовж кордону з Румунією.

Пізніше повітряники додали, що ударні БпЛА рухаються в напрямку Ізмаїлу.

Близько 5 години ПС сповістили про чергову групу БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку південних районів Одеської області.

"Рухаються тим же маршрутом, що і попередні", – зазначили повітряники.

О 05:37 було огоошено відбій тривоги в Одеській області.

Теми: Одеська областьбезпілотникивійна
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