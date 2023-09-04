Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти "виборами" на ТОТ хочуть збільшити і прискорити мобілізацію – спротив

Ольга Глущенко Понеділок, 4 вересня 2023, 06:02
Окупанти виборами на ТОТ хочуть збільшити і прискорити мобілізацію – спротив
окупанти проводять мобілізаціяю, ілюстративне фото: Getty Images

На окупованих територіях Луганської області загарбники оголошеними так званими "виборами" хочуть збільшити і прискорити темпи мобілізації.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Створені окупантами на ТОТ Луганщини військові комісаріати отримали вказівку на пришвидшення заходів постановки на, так званий, військовий облік "призовників" та "військовозобов’язаних" з поміж жителів окупованого регіону".

Реклама:

Деталі: У ЦНС зазначають, що, ймовірно, окупанти мають намір збільшити і прискорити темпи мобілізації.

Зокрема, за даними спротиву, під час організованих Кремлем псевдовиборів на ТОТ планується уточнити списки осіб, що можуть потрапити під мобілізацію.

"Саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використовувати будь-який документ, що посвідчує особу при реєстрації на "виборчих дільницях" в тому числі українські паспорти та посвідчення водія", – ідеться в повідомленні ЦНС.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: окупаціяЛуганська областьмобілізаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
окупація
На окупованому Запоріжжі сталися вибухи в кафе, де відпочивали офіцери РФ – мер Мелітополя
Окупанти вчергове перекрили Кримський міст
Заступник Єрмака прокоментував прибутки брата з окупованих сонячних електростанцій
Останні новини
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
Усі новини...
Реклама: