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Окупанти "виборами" на ТОТ хочуть збільшити і прискорити мобілізацію – спротив

Ольга Глущенко Понеділок, 4 вересня 2023, 06:02
Окупанти виборами на ТОТ хочуть збільшити і прискорити мобілізацію – спротив
окупанти проводять мобілізаціяю, ілюстративне фото: Getty Images

На окупованих територіях Луганської області загарбники оголошеними так званими "виборами" хочуть збільшити і прискорити темпи мобілізації.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Створені окупантами на ТОТ Луганщини військові комісаріати отримали вказівку на пришвидшення заходів постановки на, так званий, військовий облік "призовників" та "військовозобов’язаних" з поміж жителів окупованого регіону".

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Деталі: У ЦНС зазначають, що, ймовірно, окупанти мають намір збільшити і прискорити темпи мобілізації.

Зокрема, за даними спротиву, під час організованих Кремлем псевдовиборів на ТОТ планується уточнити списки осіб, що можуть потрапити під мобілізацію.

"Саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використовувати будь-який документ, що посвідчує особу при реєстрації на "виборчих дільницях" в тому числі українські паспорти та посвідчення водія", – ідеться в повідомленні ЦНС.

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Теми: окупаціяЛуганська областьмобілізаціявійна
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