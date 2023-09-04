Захисники знищили ще 460 окупантів і 37 БпЛА ворога
Понеділок, 4 вересня 2023, 07:48
За минулу добу українські захисники знищили ще 460 загарбників, 37 дронів і 29 артилерійських систем ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 265120 (+460) осіб,
- танків ‒ 4480 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8663 (+14) од,
- артилерійських систем – 5611 (+29) од,
- РСЗВ – 741 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 503 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4481 (+37),
- крилатих ракет ‒ 1447 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 19 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8149 (+47) од,
- спеціальної техніки ‒ 847 (+6) од.