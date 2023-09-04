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Захисники знищили ще 460 окупантів і 37 БпЛА ворога

Ольга Глущенко Понеділок, 4 вересня 2023, 07:48
Захисники знищили ще 460 окупантів і 37 БпЛА ворога
розбита техніка ворога, фото Генштабу

За минулу добу українські захисники знищили ще 460 загарбників, 37 дронів і 29 артилерійських систем ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 265120 (+460) осіб,
  • танків ‒ 4480 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8663 (+14) од,
  • артилерійських систем – 5611 (+29) од,
  • РСЗВ – 741 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 503 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4481 (+37),
  • крилатих ракет ‒ 1447 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 19 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8149 (+47) од,
  • спеціальної техніки ‒ 847 (+6) од.

Теми: війнаГенштаб
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