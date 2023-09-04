ЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом

Збройні сили будуть використовувати безпілотник SAKER SCOUT зі штучним інтелектом – Міноборони допустило БПЛА до експлуатації.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Програмне забезпечення SAKER, побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, допоможе нашим військам ефективніше бити ворога.

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Система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення. Це нівелює ризики "людської помилки", оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси".

Деталі: В комплекс входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька дронів-камікадзе типу FPV, які корегуються в тому числі за допомогою флагманського дрона.

Дальність польоту – до 10 км.

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фото: Міноборони

Дрон може оснащуватися інфрачервоною оптикою для роботи вночі.

Також він може використовувати інерціальну систему наведення, що підвищує стійкість до засобів РЕБ.

Інтегрується до усіх наявних у ЗСУ систем ситуаційної обізнаності, в тому числі у систему "Дельта".