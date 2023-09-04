Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом

Альона Мазуренко Понеділок, 4 вересня 2023, 11:28
ЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом
ФОТО: МІНОБОРОНИ

Збройні сили будуть використовувати безпілотник SAKER SCOUT зі штучним інтелектом – Міноборони допустило БПЛА до експлуатації.

Джерело: Міноборони 

Дослівно: "Програмне забезпечення SAKER, побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, допоможе нашим військам ефективніше бити ворога.

Реклама:

Система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення. Це нівелює ризики "людської помилки", оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси".

Деталі: В комплекс входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька дронів-камікадзе типу FPV, які корегуються в тому числі за допомогою флагманського дрона.

Дальність польоту – до 10 км.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото: Міноборони

Дрон може оснащуватися інфрачервоною оптикою для роботи вночі.

Також він може використовувати інерціальну систему наведення, що підвищує стійкість до засобів РЕБ.

Інтегрується до усіх наявних у ЗСУ систем ситуаційної обізнаності, в тому числі у систему "Дельта".

 
фото: Міноборони

Теми: безпілотникиЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
безпілотники
Розвідники отримали авіаційний комплекс для роботи в російському тилу
Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території
Прикордонники фіксували детонацію двох "Шахедів" у Румунії і поінформували колег
Останні новини
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
Усі новини...
Реклама: