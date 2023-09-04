Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом

Альона Мазуренко Понеділок, 4 вересня 2023, 11:28
ЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом
ФОТО: МІНОБОРОНИ

Збройні сили будуть використовувати безпілотник SAKER SCOUT зі штучним інтелектом – Міноборони допустило БПЛА до експлуатації.

Джерело: Міноборони 

Дослівно: "Програмне забезпечення SAKER, побудоване на алгоритмах штучного інтелекту, допоможе нашим військам ефективніше бити ворога.

Реклама:

Система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення. Це нівелює ризики "людської помилки", оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси".

Деталі: В комплекс входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька дронів-камікадзе типу FPV, які корегуються в тому числі за допомогою флагманського дрона.

Дальність польоту – до 10 км.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото: Міноборони

Дрон може оснащуватися інфрачервоною оптикою для роботи вночі.

Також він може використовувати інерціальну систему наведення, що підвищує стійкість до засобів РЕБ.

Інтегрується до усіх наявних у ЗСУ систем ситуаційної обізнаності, в тому числі у систему "Дельта".

 
фото: Міноборони

Теми: безпілотникиЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон

Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки

Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією

Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків

фото, відео, оновленоУ Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Усі новини...
безпілотники
Розвідники отримали авіаційний комплекс для роботи в російському тилу
Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території
Прикордонники фіксували детонацію двох "Шахедів" у Румунії і поінформували колег
Останні новини
21:06
відеоУкраїна та Швеція планують спільно виробити 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планує керувати Угорщиною до 2034 року - ЗМІ
20:12
фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон
19:50
Макрон: Декларація G20 не стала перемогою Росії
19:26
В районах Кліщіївки й Роботиного ЗСУ витісняють ворога з займаних позицій – Генштаб
19:18
BBC: У Британії арештували двох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю
19:12
Сили оборони взяли під контроль частину Опитного – начальник МВА Авдіївки
18:58
У Мелітополі чули потужний вибух – мер
18:47
Байден може найближчим часом дозволити постачання ракет ATACMS Україні – ЗМІ
18:39
Росіяни вдарили по Херсону, поранено жінку
Усі новини...
Реклама: