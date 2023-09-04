Ердоган зустрівся із Путіним: будуть говорити про зерно і Україну

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся в Росії з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. На зустрічі планують обговорили війну з Україною та зернову угоду.

Джерело: російські ЗМІ, турецьке видання TRT Haber

Пряма мова Путіна: "Не оминемо увагою питання, пов'язані з українською кризою. Я знаю, що ви маєте намір порушити питання про зернову угоду. Ми відкриті для переговорів із цього питання".

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Деталі: Ердоган прибув у Сочі, щоб провести зустріч із Путіним.

Під час виступу Ердоган зазначив, що Туреччина і Росія перебувають в зовсім іншому періоді відносин: "Особливо в такий період, коли війна між Росією та Україною досягла апогею, той факт, що Ви зробили це запрошення, зробив мене і мою делегацію щасливими".

Ердоган підтвердив, що під час зустрічі вони розглянуть питання зернового коридору: "Я вважаю, що меседж, який буде переданий світові на прес конференції після нашої зустрічі, буде дуже важливим, особливо крок назустріч слаборозвиненим африканським країнам".

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Пряма мова: "Ще одне питання між нами - це кроки, які ми зробили і будемо робити в напрямку оборонної промисловості. В енергетичному секторі ми вже маємо дуже важливі відносини з Росією, особливо в галузі природного газу. Я вірю, що ми продовжимо розвивати їх і надалі".

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