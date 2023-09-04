Жінка загорнулася у прапор України біля Кремля
Понеділок, 4 вересня 2023, 16:27
На Красній площі в Москві жінка вийшла з пікетом, загорнувшись в український прапор.
Джерело: російський правозахисний медіа проєкт ОВД-Інфо
Деталі: Це сталося в понеділок 4 вересня. Повідомляють, що жінку звуть Олена Кожевнікова.
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Її затримали та відвезли до відділу поліції по району Китай-город. Там на неї склали протокол про дискредитацію російської армії та порушення правил проведення публічного заходу.
Після цього активістку відпустили.
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