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Жінка загорнулася у прапор України біля Кремля

Ірина БалачукПонеділок, 4 вересня 2023, 16:27
Жінка загорнулася у прапор України біля Кремля
Фото з Telegram ОВД-Инфо

На Красній площі в Москві жінка вийшла з пікетом, загорнувшись в український прапор.

Джерело: російський правозахисний медіа проєкт ОВД-Інфо

Деталі: Це сталося в понеділок 4 вересня. Повідомляють, що жінку звуть Олена Кожевнікова.

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Її затримали та відвезли до відділу поліції по району Китай-город. Там на неї склали протокол про дискредитацію російської армії та порушення правил проведення публічного заходу.

Після цього активістку відпустили.

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Теми: РосіяакціїУкраїнавійна
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