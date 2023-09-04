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На окупованій Херсонщині місцеві ховаються від незаконних "виборів"

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 вересня 2023, 16:02
На окупованій Херсонщині місцеві ховаються від незаконних виборів
фото Нікітенка у Facebook

На території окупованої Херсонщини місцеві жителі намагаються уникати участі у так званих "виборах" які організували російські окупанти.

Джерело: перший заступник голови облради Юрій Соболевський у Telegram, видання "Мост", херсонський журналіст Сергій Нікітенко у Facebok

Деталі: За інформацією Соболевського, місцеві жителі повідомляють, що люди попереджають один одного про наближення груп мобільного голосування та ховаються у будинках, аби не брати участі в окупаційних "виборах".

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Нікітенко оприлюднив фото звідповідним коментарем.

Пряма мова: "Мешканці Скадовська ховаються від групи озброєних людей, які водять людей у цивільному і вимагають всіх голосувати на псевдовиборах.

Така ситуація по всій тимчасово окупованій частині Херсонщини. Списків виборців немає, вписують у пустографки всіх підряд".

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Що передувало: Про те, що Центральна виборча комісія Росії призначила вибори у фейкові парламенти та місцеві "органи влади" на окупованих територіях Херсонської і ще трьох областей України стало відомо у червні.

Пізніше стало відомо, що за межами тимчасово окупованих територій Херсонщини "проголосувати" можна буде з 1 по 4 вересня.

Крім цього, окупанти повідомляють, що 2-7 вересня пройдуть "вибори" для жителів віддалених районів та важкодоступних населених пунктів.

Раніше Юрій Соболевський повідомив, що "списки переможців" нелегітимних виборів на окупованих територіях, за його даними, вже є.

Теми: окупаціяХерсонська область
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