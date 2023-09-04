Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На окупованій Херсонщині місцеві ховаються від незаконних "виборів"

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 вересня 2023, 16:02
На окупованій Херсонщині місцеві ховаються від незаконних виборів
фото Нікітенка у Facebook

На території окупованої Херсонщини місцеві жителі намагаються уникати участі у так званих "виборах" які організували російські окупанти.

Джерело: перший заступник голови облради Юрій Соболевський у Telegram, видання "Мост", херсонський журналіст Сергій Нікітенко у Facebok

Деталі: За інформацією Соболевського, місцеві жителі повідомляють, що люди попереджають один одного про наближення груп мобільного голосування та ховаються у будинках, аби не брати участі в окупаційних "виборах".

Реклама:

Нікітенко оприлюднив фото звідповідним коментарем.

Пряма мова: "Мешканці Скадовська ховаються від групи озброєних людей, які водять людей у цивільному і вимагають всіх голосувати на псевдовиборах.

Така ситуація по всій тимчасово окупованій частині Херсонщини. Списків виборців немає, вписують у пустографки всіх підряд".

ВІДЕО ДНЯ
 

Що передувало: Про те, що Центральна виборча комісія Росії призначила вибори у фейкові парламенти та місцеві "органи влади" на окупованих територіях Херсонської і ще трьох областей України стало відомо у червні.

Пізніше стало відомо, що за межами тимчасово окупованих територій Херсонщини "проголосувати" можна буде з 1 по 4 вересня.

Крім цього, окупанти повідомляють, що 2-7 вересня пройдуть "вибори" для жителів віддалених районів та важкодоступних населених пунктів.

Раніше Юрій Соболевський повідомив, що "списки переможців" нелегітимних виборів на окупованих територіях, за його даними, вже є.

Теми: окупаціяХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
окупація
Пекаря з Макіївки, який воював проти ЗСУ, затримали біля Урожайного
Окупанти "виборами" на ТОТ хочуть збільшити і прискорити мобілізацію – спротив
На окупованому Запоріжжі сталися вибухи в кафе, де відпочивали офіцери РФ – мер Мелітополя
Останні новини
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
Усі новини...
Реклама: