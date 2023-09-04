Ердоган вважає, що Україна має пом'якшити підхід для продовження "зернової угоди"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з російським колегою Владіміром Путіним виступив за продовження Чорноморської зернової ініціативи.
Джерело: Ердоган під час спільної пресконференції з Путіним, повідомляє Anadolu, "Європейська правда"
Деталі: Турецький лідер висловив переконання, що "зернову угоду" потрібно продовжити "шляхом усунення недоліків".
За його словами, висунуті альтернативні пропозиції не змогли запропонувати "стійку, безпечну і постійну модель, засновану на співпраці між сторонами, таку як Чорноморська зернова ініціатива".
Пряма мова: "Ми підготували новий пакет пропозицій з ООН, який передбачає значний прогрес. Я вважаю, що за допомогою цього нового процесу можна досягти результатів. Україні, звичайно, потрібно пом'якшити свій підхід, щоб зробити спільні кроки з Росією".
Більше деталей: Він також висловив надію, що сторони "за короткий час досягнуть рішення, яке відповідатиме очікуванням".
Що передувало:
- Президент РФ Владімір Путін після переговорів із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.
- Перед початком зустрічі з Ердоганом у Сочі 4 вересня Путін заявив, що відкритий до обговорення відновлення участі Росії у "зерновій угоді".
- Наприкінці серпня міністри закордонних справ України та Туреччини Дмитро Кулеба й Хакан Фідан у Києві обговорили відновлення роботи "зернової угоди".
- Після того Фідан під час візиту у Москву після зустрічі з російським візаві Сергєєм Лавровим закликав до відновлення Чорноморської зернової ініціативи.