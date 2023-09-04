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Ердоган вважає, що Україна має пом'якшити підхід для продовження "зернової угоди"

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 4 вересня 2023, 18:27
Ердоган вважає, що Україна має пом'якшити підхід для продовження зернової угоди
Фото: REUTERS

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з російським колегою Владіміром Путіним виступив за продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Джерело: Ердоган під час спільної пресконференції з Путіним, повідомляє Anadolu"Європейська правда"

Деталі: Турецький лідер висловив переконання, що "зернову угоду" потрібно продовжити "шляхом усунення недоліків".

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За його словами, висунуті альтернативні пропозиції не змогли запропонувати "стійку, безпечну і постійну модель, засновану на співпраці між сторонами, таку як Чорноморська зернова ініціатива".

Пряма мова: "Ми підготували новий пакет пропозицій з ООН, який передбачає значний прогрес. Я вважаю, що за допомогою цього нового процесу можна досягти результатів. Україні, звичайно, потрібно пом'якшити свій підхід, щоб зробити спільні кроки з Росією".

Більше деталей: Він також висловив надію, що сторони "за короткий час досягнуть рішення, яке відповідатиме очікуванням".

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Теми: ЕрдоганзерноПутінТуреччина
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