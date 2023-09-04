Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ердоган вважає, що Україна має пом'якшити підхід для продовження "зернової угоди"

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 4 вересня 2023, 18:27
Ердоган вважає, що Україна має пом'якшити підхід для продовження зернової угоди
Фото: REUTERS

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з російським колегою Владіміром Путіним виступив за продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Джерело: Ердоган під час спільної пресконференції з Путіним, повідомляє Anadolu"Європейська правда"

Деталі: Турецький лідер висловив переконання, що "зернову угоду" потрібно продовжити "шляхом усунення недоліків".

Реклама:

За його словами, висунуті альтернативні пропозиції не змогли запропонувати "стійку, безпечну і постійну модель, засновану на співпраці між сторонами, таку як Чорноморська зернова ініціатива".

Пряма мова: "Ми підготували новий пакет пропозицій з ООН, який передбачає значний прогрес. Я вважаю, що за допомогою цього нового процесу можна досягти результатів. Україні, звичайно, потрібно пом'якшити свій підхід, щоб зробити спільні кроки з Росією".

Більше деталей: Він також висловив надію, що сторони "за короткий час досягнуть рішення, яке відповідатиме очікуванням".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

Теми: ЕрдоганзерноПутінТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Ердоган
Ердоган зустрівся із Путіним: будуть говорити про зерно і Україну
Ердоган сам поїде до Путіна, якого чекали в Анкарі – ЗМІ
Путін поки не їде в Туреччину: зустріч з Ердоганом відкладається
Останні новини
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
Усі новини...
Реклама: