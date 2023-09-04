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"Зернову угоду" треба відновити, але не за рахунок шантажу чи виконання забаганок РФ – Кулеба

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 4 вересня 2023, 18:50
Зернову угоду треба відновити, але не за рахунок шантажу чи виконання забаганок РФ – Кулеба
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Чорноморська зернова ініціатива має бути відновлена, але не за рахунок виконання забаганок Росії.

Джерело: міністр під час спілкування з журналістами в Києві, повідомляє "Укрінформ", передає "Європейська правда"

Деталі: Так Кулеба прокоментував переговори у Сочі між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і главою Кремля Владіміром Путіним, однією з тем яких була "зернова угода".

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Він зазначив, що попри те, що переговори відбувалися без України, "це не значить, що вони говорять без України".

Кулеба нагадав, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан нещодавно відвідав Київ, а потім він поїхав до Москви, тож Україна розуміє "загальну логіку обговорення",

Пряма мова: "Чорноморська зернова ініціатива має бути відновлена. Вона має бути відновлена не за рахунок шантажу, виконання забаганок Російської Федерації. Бо ніяких правових чи політичних підстав для виходу росіян із угоди не було. Якщо зараз іти їм на поступки, вони повернуться, через місяць знову вийдуть і висунуть нові умови. Це просто класичний шантаж".

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Теми: Кулеба ДмитрозерноПутінЕрдоган
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