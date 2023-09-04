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Шойгу припустився дитячої помилки, коли брехав про "знищені" танки ЗСУ

Євген КізіловПонеділок, 4 вересня 2023, 18:58
Шойгу припустився дитячої помилки, коли брехав про знищені танки ЗСУ
сергій шойгу, Getty Images

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Збройні сили України нібито "втратили" на одному напрямку шість танків, на іншому ще шість – разом одинадцять.

Джерело: Шойгу журналістам після пресконференції російського диктатора Володимира Путіна в Сочі, передає "Медуза" в Telegram

Пряма мова: "Вчора в результаті серйозної атаки на роботинському напрямку вони втратили шість танків. На іншому напрямку, на Бахмуті, наші хлопці майстерно новими БПЛА знищили ще шість машин.

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Тож учорашній день тільки по бронетехніці - одинадцять".

Нагадаємо: За інформацією Bloomberg, у спецслужбах РФ закликають Путіна звільнити Шойгу.

Теми: РосіяМіноборонивійна
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