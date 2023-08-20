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У спецслужбах РФ закликають Путіна звільнити Шойгу і оголосити мобілізацію – ЗМІ

Альона Мазуренко Неділя, 20 серпня 2023, 21:25
У спецслужбах РФ закликають Путіна звільнити Шойгу і оголосити мобілізацію – ЗМІ
фото: Кремль

Дехто в російських спецслужбах закликає диктатора Володимира Путіна звільнити міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова та перейти до більш агресивного ведення війни.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Відзначається, що багато представників російської еліти були здивовані слабкою реакцією Путіна на заколот і подальшою нездатністю покарати ватажка найманців Євгена Пригожина.

Це викликало занепокоєння серед російських чиновників щодо можливих чвар на найвищому рівні.

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Крім того невдоволення невдачами Росії на полі бою все ще жевріє в середовищі окупаційних силовиків.

Так, міністр оборони Сергій Шойгу і начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов все ще залишаються на своїх посадах.

За словами двох джерел видання, спроба Пригожина змістити їх мала певну підтримку в ключових органах державної безпеки РФ.

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За словами п'яти осіб, обізнаних з ситуацією, прихильники жорсткої лінії в російських силових структурах хочуть змістити Шойгу і почати воювати в Україні агресивніше. Вони пропонують оголосити воєнний стан у РФ і провести повномасштабну мобілізацію.

Водночас, наразі немає жодних ознак того, що їх відсторонять. Натомість політичне керівництво РФ розправляється з тими, хто активно критикує Шойгу та Герасимова.

Теми: ПутінПригожинвійнаРосія
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