У спецслужбах РФ закликають Путіна звільнити Шойгу і оголосити мобілізацію – ЗМІ
Дехто в російських спецслужбах закликає диктатора Володимира Путіна звільнити міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова та перейти до більш агресивного ведення війни.
Джерело: Bloomberg
Деталі: Відзначається, що багато представників російської еліти були здивовані слабкою реакцією Путіна на заколот і подальшою нездатністю покарати ватажка найманців Євгена Пригожина.
Це викликало занепокоєння серед російських чиновників щодо можливих чвар на найвищому рівні.
Крім того невдоволення невдачами Росії на полі бою все ще жевріє в середовищі окупаційних силовиків.
Так, міністр оборони Сергій Шойгу і начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов все ще залишаються на своїх посадах.
За словами двох джерел видання, спроба Пригожина змістити їх мала певну підтримку в ключових органах державної безпеки РФ.
За словами п'яти осіб, обізнаних з ситуацією, прихильники жорсткої лінії в російських силових структурах хочуть змістити Шойгу і почати воювати в Україні агресивніше. Вони пропонують оголосити воєнний стан у РФ і провести повномасштабну мобілізацію.
Водночас, наразі немає жодних ознак того, що їх відсторонять. Натомість політичне керівництво РФ розправляється з тими, хто активно критикує Шойгу та Герасимова.