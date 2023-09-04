РФ скасувала масштабні навчання "Запад" через війну проти України
Понеділок, 4 вересня 2023, 19:11
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що країна не проводитиме цього року стратегічних навчань "Запад-2023".
Джерело: "Звезда" із посиланням на заяву Шойгу на пресконференції
Деталі: На питання журналістів, чи проводитиме Росія навчання "Запад-2023", Шойгу відповів:
Реклама:
Пряма мова: "Ні, цього року у нас навчання на Україні".
Довідково: Навчання "Запад" – це спільні стратегічні навчання Росії та Білорусі. Вони проводились раз на два роки на території Білорусі (2009, 2013, 2017, 2021 роки).
У 2021 році маневрах узяло участь близько 200 тисяч військових, до 760 одиниць техніки та 15 бойових кораблів.
ВІДЕО ДНЯ
Що передувало:
- Раніше британська розвідка повідомила, що Росія, найімовірніше, скасувала заплановані навчання Захід-2023.