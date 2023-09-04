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РФ скасувала масштабні навчання "Запад" через війну проти України

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 4 вересня 2023, 19:11
РФ скасувала масштабні навчання Запад через війну проти України
СЕРГЕЙ ШОЙГУ, ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що країна не проводитиме цього року стратегічних навчань "Запад-2023".

Джерело: "Звезда" із посиланням на заяву Шойгу на пресконференції 

Деталі: На питання журналістів, чи проводитиме Росія навчання "Запад-2023", Шойгу відповів:

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Пряма мова: "Ні, цього року у нас навчання на Україні".

Довідково: Навчання "Запад" – це спільні стратегічні навчання Росії та Білорусі. Вони проводились раз на два роки на території Білорусі (2009, 2013, 2017, 2021 роки).

У 2021 році маневрах узяло участь близько 200 тисяч військових, до 760 одиниць техніки та 15 бойових кораблів.

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Що передувало: 

  • Раніше британська розвідка повідомила, що Росія, найімовірніше, скасувала заплановані навчання Захід-2023.

Теми: Росіявійнаармія
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