МЗС Німеччини: Гра Путіна із "зерновою угодою" є цинічною
Понеділок, 4 вересня 2023, 20:17
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала президента РФ Владіміра Путіна через блокування "зернової угоди".
Джерело: Welt, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: "Гра Путіна із "зерновою угодою" є цинічною", – підкреслила глава німецького зовнішньополітичного відомства.
Реклама:
Водночас Бербок назвала важливими зусилля президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, спрямовані на повернення угоди.
Пряма мова: "Лише через Путіна вантажні судна знову не мають вільного проходу. Росія посилює глобальний голод".
Більше деталей: За словами німецької міністерки, робота над альтернативними маршрутами для експорту зерна з України триває – "зараз більше, ніж будь-коли".
ВІДЕО ДНЯ
Що передувало:
- Нагадаємо, Путін після переговорів з Ердоганом у Сочі заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.
- Сам Ердоган виступив за продовження Чорноморської зернової ініціативи і зазначив, що Україні "потрібно пом'якшити свій підхід" для її продовження.