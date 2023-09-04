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МЗС Німеччини: Гра Путіна із "зерновою угодою" є цинічною

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 4 вересня 2023, 20:17
МЗС Німеччини: Гра Путіна із зерновою угодою є цинічною
АННАЛЕНА БЕРБОК. ФОТО GETTY IMAGES

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала президента РФ Владіміра Путіна через блокування "зернової угоди".

Джерело: Welt, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Гра Путіна із "зерновою угодою" є цинічною", – підкреслила глава німецького зовнішньополітичного відомства.

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Водночас Бербок назвала важливими зусилля президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, спрямовані на повернення угоди.

Пряма мова: "Лише через Путіна вантажні судна знову не мають вільного проходу. Росія посилює глобальний голод".

Більше деталей: За словами німецької міністерки, робота над альтернативними маршрутами для експорту зерна з України триває – "зараз більше, ніж будь-коли".

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Теми: НімеччинаПутінзерноМЗС
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