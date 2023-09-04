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Залужний призначив Героя України головним військкомом Львівщини

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 4 вересня 2023, 20:41
Залужний призначив Героя України головним військкомом Львівщини
фото обласної ТЦК

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний призначив Героя України Дениса Чаюка очільником Львівського обласного ТЦК та СП.

Джерело: пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП

Дослівно: "Наказом Головнокомандувача Збройних сил України генералом Валерієм Залужним було призначено начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки - полковника Дениса Чаюка".

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Деталі: Чаюк – учасник АТО. Він брав участь у боях за Луганський аеропорт та місто Дебальцеве Донецької області. Від початку повномасштабної війни він є заступником командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

У березні 2022 року дістав осколкове поранення. У квітні президент Володимир Зеленський присвоїв Чаюку звання Героя України "за особисту мужність та результативність у боях з окупантами, за знищення техніки й живої сили ворога".

Теми: ЗалужнийЛьвівщинаТЦК
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