Залужний призначив Героя України головним військкомом Львівщини

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний призначив Героя України Дениса Чаюка очільником Львівського обласного ТЦК та СП.

Джерело: пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП

Дослівно: "Наказом Головнокомандувача Збройних сил України генералом Валерієм Залужним було призначено начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки - полковника Дениса Чаюка".

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Деталі: Чаюк – учасник АТО. Він брав участь у боях за Луганський аеропорт та місто Дебальцеве Донецької області. Від початку повномасштабної війни він є заступником командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

У березні 2022 року дістав осколкове поранення. У квітні президент Володимир Зеленський присвоїв Чаюку звання Героя України "за особисту мужність та результативність у боях з окупантами, за знищення техніки й живої сили ворога".